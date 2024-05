De Raho, non è stata mancanza rispetto richiesta rinvio Emiliano

"Ho apprezzato molto l'intervento del presidente Emiliano" in commissione Antimafia "per i suoi contenuti". "Non ritenevo una mancanza di rispetto l'aver richiesto il rinvio dell'udienza per una serie di impegni, tra cui la mozione di sfiducia in Consiglio regionale. L'intervento di Emiliano ha avuto contenuti particolarmente significativi".

Lo ha detto il vicepresidente della commissione Antimafia, Federico Cafiero De Raho, intervenendo durante l'audizione del governatore Michele Emiliano in commissione Antimafia.



