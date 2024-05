Torna a Bari Experimenta, la rassegna dedicata alla musica

È la rassegna dedicata alle nuove tendenze musicali italiane. Una cinque giorni in cui sarà protagonista la musica elettronica con producers che arriveranno da tutto il mondo. È Experimenta la rassegna che sarà ospitata a Bari, all'Officina degli esordi, i prossimi 17, 18 e 31 maggio e nel quartiere Mungivacca il 7 e 8 giugno. Organizzato dalla cooperativa A/Herostrato con il patrocinio del ministero della Cultura, Regione Puglia e Comune di Bari, l'appuntamento avrà come ospiti di punta Steven Brown, leader dei californiani Tuxedomoon, e Massimo Zamboni, anima sonora dei Cccp.

Protagonisti della prima giornata, saranno Flora Yin Wong e la dj canadese Venetta, due donne che rileggono in modo contemporaneo i suoni delle loro radici. È previsto per sabato 18 maggio, El Hombre Invisible, l'ultima produzione del leader e cofondatore dei TuxedoMoon, Steven Brown. Il 31 maggio invece, spazio ai ritmi incandescenti della cumbia tropical futurista del duo colombiano Rizomagic.

I concerti di giugno saranno ospitati nel piccolo villaggio al parco Princigalli di Bari - Mungivacca. Lì, si esibiranno A Toys Orchestra il 7 mentre l'8, toccherà a Massimo Zamboni. La rassegna vivrà un altro momento ad Alberobello con EXperimentAlberobello a luglio.



