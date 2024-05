Patriarca Gerusalemme, per pace serve tempo, ora stop ostilità

"Parlare di pace adesso non ha molto senso. È fuori dalla realtà. In questo momento bisogna parlare di cessate il fuoco, di cessazione delle ostilità". Lo ha detto il patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa arrivato a Bari per la festa di San Nicola. Il cardinale ha spiegato ai cronisti che gli hanno fatto domande sulla guerra in Medioriente che "per la pace ci vorrà molto tempo, bisognerà curare le ferite, c'è molto lavoro da fare".

"Però - ha aggiunto - la prima cosa" da fare "adesso perché la pace sia una parola credibile è cessare le ostilità".

"Bari è una città aperta all'Oriente e ci ricorda che in questa guerra terribile, in questa situazione di grande divisione, di grandi lacerazioni, bisogna lavorare per costruire relazioni. Non è il momento di erigere barriere ma di abbattere barriere". "Bisogna essere - ha suggerito - molto reali perché non sarà semplice", mettere fine alle ostilità, "non confondere la pace con la vittoria".



