Cade dalla finestra mentre chiede aiuto per incendio, ferita

Una donna di 68 anni è ricoverata in prognosi riservata nel Policlinico di Bari, dopo che è precipitata nel vuoto per tentare di mettersi in salvo dall'incendio della sua abitazione di Mola di Bari, nel Barese. Le fiamme, divampate intorno alle cinque e mezza del mattino di oggi, sarebbero partite dalla cucina della villetta in cui la vittima abita.

La 68enne, rimasta bloccata dal rogo e dal fumo che ha scatenato, si è affacciata dalla finestra del bagno per chiedere aiuto. In suo soccorso è intervenuto un vicino di casa ma la donna nella fretta, ha perso l'equilibrio facendo un volo di alcuni metri. È stata trasportata in codice rosso dal personale del 118 al Policlinico di Bari. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti i vigili del fuoco di Bari che hanno domato l'incendio e messo in sicurezza l'abitazione.



