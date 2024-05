Challenger Francavilla: Agamenone batte Cecchinato, è nei quarti

La sfida più attesa della giornata all'Atp Challenger di Francavilla al Mare (75mila dollari di montepremi), davanti a un pubblico numeroso e alle telecamere di Supertennis, si è conclusa dopo 3h 11': l'italo-argentino trapiantato a Lecce Franco Agamenone ha battuto il semifinalista del Roland Garros 2018 Marco Cecchinato. Vinto il primo set al tie-break dopo ben un'ora e 35 minuti, l'italo-argentino si è concesso una pausa nella seconda partita, ceduta per 62. L'inerzia del match sembrava favorire il siciliano che infatti è partito subito forte nel set decisivo arrivando a condurre 2-0. Poi, però, iniziato il valzer dei servizi persi (ben cinque nel solo terzo set), a fare la differenza è stata maggiore solidità mentale del giocatore nativo di Rio Quarto che si impone per 76(9)/26/64 e ora attende nei quarti il vincente dell'incontro tra il comasco Arnaboldi e l'olandese Nijboer.

L'altro eroe di giornata è stato il 27enne pugliese doc, di Bisceglie, Andrea Pellegrino (n.165 e n.4 del seeding) che ha vinto una autentica prova di forza e resistenza contro il bulgaro Andreev (n.237 al mondo) in quasi 3 ore di gioco imponendosi per 62/46/75. A Francavilla al Mare, Pellegrino è sembrato pronto per iniziare una nuova fase della carriera dopo aver pensato di mollare il tennis a inizio 2024. Dopo un ottimo primo set e una seconda partita in calo, è andato sotto per 52 nella partita decisiva, ma poi, dopo aver annullato due match point al bulgaro, ha infilato ben cinque giorni consecutivi e nei quarti affronterà il dominicano Hardt (n.214). Anche Hardt è venuto a capo di un match maratona contro il polacco Kasnikowski (n.268), superato in rimonta 67/63/62 e venerdì affronterà proprio il bulgaro Andreev. Intanto, domani si completerà il quadro degli ottavi di finale con questi incontri: Elias-Moeller; Berrettini J.-Galarneau; Droguet-Guerrieri; Piraino-Boyer.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA