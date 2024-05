Bari in festa per San Nicola, domani il prelievo della manna

Dopo il corteo storico che ieri sera ha raccolto decine di migliaia di persone per le strade del centro di Bari, da questa mattina la statua di San Nicola, protettore dei baresi, come da tradizione è in mare, a bordo di un peschereccio. La barca, alla fonda vicino al molo sant'Antonio, viene raggiunta dai pellegrini in preghiera a bordo di barchini privati.

Tutta la città da ieri, quando la celebrazione è cominciata, è in festa e stamani alle 5 la basilica di San Nicola, che accoglie le ossa del santo, era gremita di fedeli per la messa, celebrata dal priore Giovanni Distante, che ha preceduto l'uscita della statua del santo patrono. San Nicola è stato portato in processione per le strade del borgo antico e del murattiano fino al molo dal quale la statua è stata imbarcata sul peschereccio dove rimarrà fino al tardo pomeriggio.

"San Nicola, ti prego di non abbandonare la mia amata Bari e di guidarla nel futuro. Proteggila sempre e continua ad amarla come hai sempre fatto. Oggi Bari è città di San Nicola, città di pace, di popoli, dialogo e di ponti", ha scritto sui social il sindaco di Bari, Antonio Decaro, che ha definito il corteo storico di ieri sera uno "spettacolo bellissimo" una "emozione pura" fatta ogni anno di "fede, storia, tradizione, magia, arte e popolo".

Domani, ultimo giorno della festa, ci sarà un altro appuntamento importante delle celebrazioni religiose: il prelievo della santa mamma, ovvero dell'acqua che si forma nella tomba del santo custodita nella cripta della basilica.

Appuntamento questo che sarà preceduto dalla messa (alle ore 18) che celebrerà in basilica il patriarca latino di Gerusalemme, cardinale Pierbattista Pizzaballa, assieme all'arcivescovo di Bari-Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano.



