Meloni offesa il 1 maggio a Foggia, FdI Puglia 'sconcertante'

"Quanto accaduto ieri nel corso del concerto dell'1 maggio a Foggia è sconcertante. L'ignobile volgarità della frase proferita contro la premier Giorgia Meloni da un personaggio salito sul palco per esibirsi è un vero e proprio atto di violenza contro il quale ci aspettiamo che gli organizzatori, la sindaca e gli assessori comunali presenti all'evento prendano le distanze". Lo affermano i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia Puglia, Francesco Ventola, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Antonio Gabellone, Renato Perrini e Michele Picaro, in merito alle parole usate dal rapper Gennarone.

"Gli insulti sessisti e la solita solfa della evocazione dello spettro del fascismo sono la dimostrazione evidente del clima di tensione che certe frange minoritarie e violente vogliono instillare in un paese che, è bene ricordare, essere democratico", continuano i consiglieri regionali.

"Esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà a Giorgia Meloni - concludono - con la consapevolezza di essere orgogliosamente dalla parte di chi pratica la vita democratica nel presente e costantemente proiettata al futuro, anziché diffondere becera violenza convivendo tristemente con le proprie elucubrazioni e frustrazioni".



