Cerimonia in ricordo di due carabinieri morti in incidente

Una commemorazione per ricordare l'appuntato scelto dei carabinieri Ugo Ragusa e il carabiniere Mauro Fatone si è svolta a Zapponeta (Foggia). I due militari persero la vita in un incidente sulla strada provinciale 73 che collega il piccolo comune a Foggia il 28 aprile del 2011 mentre erano in servizio.

Il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Michele Miulli, e il sindaco di Zapponeta, Vincenzo Riontino, hanno reso omaggio alla stele realizzata in memoria dei due carabinieri sul luogo del tragico schianto avvenuto 13 anni fa.

Dopo la funzione religiosa celebrata nella chiesa San Michele Arcangelo, alla presenza degli alunni dell'Istituto scolastico comprensivo Ungaretti-Madre Teresa di Calcutta, è stato deposto un mazzo di fiori sulla targa commemorativa posta all'ingresso della stazione carabinieri di Zapponeta, dove entrambi i militari prestavano servizio.

Il colonnello Miulli ha sottolineato "quanto la loro dedizione e il loro sacrificio possano rappresentare una fonte di ispirazione per i giovani studenti presenti alla commemorazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA