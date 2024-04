"Noi saremo sempre in piazza, contro l'autonomia differenziata. Prima che sia troppo tardi". Lo ha detto il candidato sindaco per la città di Bari Michele Laforgia, sostenuto da M5s, SI e Convenzione, che ha partecipato questo pomeriggio al flash mob organizzato a Bari, in piazza Libertà, contro il progetto di autonomia differenziata messo in atto dal governo Meloni. L'evento è stato organizzato dal Comitato per l'Unita della Repubblica.



