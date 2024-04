Spaccio di droga nel centro storico di San Severo, 9 arresti

I carabinieri di San Severo (Foggia) hanno eseguito due distinte ordinanze di custodia cautelare, emesse dal gip del tribunale di Foggia su richiesta della procura nei confronti di sette persone - cinque in carcere e due ai domiciliari - accusati, in concorso tra loro, di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante l'esecuzione delle misure restrittive, i militari hanno eseguito ulteriori due arresti in flagranza di reato, avendo rinvenuto hascisc e cocana all'interno di una delle abitazioni perquisite.

L'indagine, condotta dal mese di ottobre 2023, ha consentito di raccogliere gravi indizi in relazione a due distinte attività di spaccio di stupefacenti al dettaglio di cocaina, hascisc e marjuana che i sette indagati, appartenenti a due differenti nuclei familiari, avevano avviato presso le loro rispettive abitazioni nel centro storico di San Severo con sistemi di video-sorveglianza e accessi blindati da inferriate per eludere le indagini, in favore di assuntori sia del posto che provenienti da Comuni o regioni limitrofe.

Nel corso delle indagini sono state arrestate in flagranza di reato due persone, denunciate altre 5 e sottoposti a sequestro quantitativi di hascisc, marijuana, cocaina ed eroina.



