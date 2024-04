Inaugurata targa commemorativa dedicata a Melo da Bari

Grazie all'impegno dei consoli associati al corpo consolare di Puglia, Basilicata e Molise, al sostegno della Banca Popolare di Puglia e Basilicata e alla disponibilità del Comune di Bari, è stata inaugurata una targa commemorativa dedicata a Melo da Bari, a mille anni dalla sua morte. Presenti il vice sindaco Eugenio Di Sciascio, la consigliera comunale delegata al patrimonio storico artistico e architettonico Micaela Paparella, i consoli Ioana Gheorghias (Romania), Ugo Patroni Griffi (Svizzera), Pierluigi Rossi (Portogallo), Massimo Salomone (regno Paesi Bassi), Luigi De Santis (Israele), Stefano Romanazzi (Francia) e Riccardo Di Matteo (Repubblica Ceca).

"Un doveroso contributo - è detto in una nota - alla figura di Melo da Bari, un barese leggendario che, nella sua avventurosa vita ha ricoperto un ruolo politico e diplomatico di rilevante importanza per la città".

Per il vice sindaco Eugenio Di Sciascio, "Melo da Bari è sicuramente una delle figure che ha caratterizzato il passaggio dalla dominazione bizantina a quella normanna e poi successiva.

È giusto rendergli omaggio e ricordarlo, perché noi cittadini di Bari siamo comunque figli di una storia molto complessa, ricca di episodi e di particolari e siamo frutto di questa storia".

La figura di Melo da Bari, ha aggiunto Ugo Patroni Griffi, decano del corpo consolare di Puglia, Basilicata e Molise e Console della Svizzera, "ha rappresentato l'indicazione di una città che si apriva al mondo. Nel Medioevo, c'era un'espressione invalsa, 'Per tutto l'oro di Bari', a dimostrazione di come la nostra fosse una città ricchissima e commerciale che viveva sul mare e verso il mare. Per questo, credo che sia un ottimo viatico ricordare le potenzialità della città che in questi anni stiamo riscoprendo anche nel suo affaccio a mare".



