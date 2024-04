25 aprile: Coldiretti, in agriturismi Puglia 10mila presenze

Sono oltre 10mila i pugliesi che hanno scelto di trascorrere il 25 aprile in agriturismo. Lo afferma Coldiretti sulla base delle rilevazioni di Terranostra regionale, rispetto a pranzi e pernotti in agriturismo per la Festa della Liberazione. Per il ponte sono arrivati in Puglia anche i turisti provenienti da Stati Uniti, Gran Bretagna, Olanda e Canada. Brindisi, Bari e Foggia le province più gettonate.

A vincere - secondo Coldiretti - sono anche i percorsi di oleoturismo ed enoturismo, un trend confermato dalla scelta di strutture agrituristiche che abbinano alla tradizionale accoglienza le esperienze di turismo legate all'olio Evo o al vino, con attività sportive e salutistiche nelle vigne, come yoga e pilates tra gli uliveti e in mezzo ai filari o percorsi in bicicletta, ma anche concerti e spettacoli organizzati tra gli ulivi o nei vigneti.



