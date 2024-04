FdI Puglia, centrodestra deposita mozione sfiducia a Emiliano

I gruppi di centrodestra nel Consiglio regionale della Puglia - FdI, Lega, FI e La Puglia domani - hanno depositato la mozione di sfuducia al governatore Michele Emiliano, così come avevano annunciato. Lo comunica il capogruppo di FdI, Francesco Ventola. "Emiliano - afferma - non solo non si è dimesso, ma ha dato vita a un mini rimpasto senza logica. Ma di questo avremo modo di parlarne quando la mozione di sfiducia che abbiamo depositato, oggi come preannunciato, e che sarà discussa in aula: noi ci auguriamo che avvenga il prima possibile, vale a dire il prossimo Consiglio convocato per il 7 maggio".

"È qui - conclude - che il presidente Emiliano dovrà dar conto non al centrodestra ma ai cittadini pugliesi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA