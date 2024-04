Crac Fc Bari 1908, assolto l'ex arbitro Paparesta

La gup del Tribunale di Bari Rosa Caramia ha assolto l'ex arbitro Gianluca Paparesta dall'accusa di bancarotta fraudolenta in merito al fallimento della Fc Bari Calcio 1908 (dichiarato a gennaio 2019), di cui è stato presidente e amministratore unico dal 2014 al 2016. Era stata anche la procura a chiedere l'assoluzione dell'imputato. Gli inquirenti contestavano a Paparesta il mancato pagamento di imposte e tributi per 1,5 milioni di euro e l'aver indicato, nel bilancio del 30 giugno 2015, un patrimonio netto di oltre 500mila euro "superiore a quello effettivo" pari a -1,5 milioni.

Paparesta aveva scelto di essere giudicato con rito abbreviato.

"Come sempre il tempo è galantuomo e sa distinguere il bene dal male. - ha commentato il difensore, Gaetano Sassanelli - Sa scegliere fra chi è portatore di valori e chi di disvalori, fra chi ha fatto certe scelte per passione e chi per vili interessi economici. E credo che questa sentenza, adottando la formula piena per tutti i capi di imputazione, abbia fatto le sue scelte".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA