A Margherita di Savoia festival degli aquiloni, 32 delegazioni

Dal 27 aprile al 5 maggio 2024 sulla spiaggia di Margherita di Savoia torna il Festival internazionale degli Aquiloni, arrivato alla sua decima edizione, organizzato dall'Asba-Associazione degli stabilimenti balneari del posto, con il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Margherita di Savoia. Lo annuncia la Regione Puglia.

"Il Festival degli Aquiloni - si evidenzia in una nota - è un importante evento turistico per la provincia Bat e per la Puglia. Riporta l'attenzione sul prodotto mare, affiancandolo al prodotto cultura, ma ha anche la capacità di creare incoming turistico e di destagionalizzare i flussi. Il suo ricco calendario costituisce un'occasione di punta per la programmazione del poliprodotto mare. Numerose infatti le attività e iniziative proposte: degustazione di prodotti tipici, mostre e laboratori per la costruzione degli aquiloni per le scuole primarie, finalizzati a sviluppare un'adeguata educazione ambientale, incontri sulle tematiche della pace e appuntamenti musicali".

Il 27 aprile si svolgerà l'iniziativa 'Calici volanti' con un percorso enogastronomico di degustazione di vini e prodotti pugliesi e il 4 maggio la setima sagra della seppia, prodotto ittico tipico del Golfo di Manfredonia. Al decimo festival internazionale degli aquiloni parteciperanno 32 delegazioni delle quali 14 provenienti dall'estero, in particolare da Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Cina, dalla Turchia, dall'Indonesia e da Singapore.



