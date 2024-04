Nasconde in un box più di 4 chili di droga, arrestato un 24enne

Nascondeva oltre quattro di droga all'interno di un box nel quartiere San Paolo di Bari e per questo un 24enne è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti.

I militari hanno scoperto il deposito di droga dopo aver notato che il 24enne, sceso dall'auto, si dirigeva in una zona diversa dalla sua abitazione. Dopo averlo fermato per una perquisizione, i carabinieri hanno trovato nel suo borsello un cubo da 258 grammi di cocaina pura oltre a materiale per il confezionamento e due bilancini di precisione con residui di hashish. Nella sua auto è stato poi trovato un mazzo di chiavi che apriva il lucchetto di chiusura del box in cui i carabinieri hanno trovato tre bustoni di plastica sottovuoto, del peso di un chilo ciascuno, contenenti marijuana, oltre a una busta con altri 200 grammi della stessa sostanza. Inoltre i militari hanno trovato un chilo di hashish suddiviso in panetti da 100 grammi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA