Ladri svuotano cassette di sicurezza Unicredit nel Foggiano

Decine di cassette di sicurezza sono state ritrovate aperte e svuotate questa mattina nella filiale della banca Unicredit di corso Garibaldi a Cerignola, nel Foggiano. Non si conosce l'entità del furto perché solo i titolari delle cassette di sicurezza sono a conoscenza del loro contenuto.

Ad accorgersi dell'accaduto sono stati i dipendenti che hanno dato l'allarme alle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno conducendo le indagini anche per capire come e quando i ladri si siano introdotti all'interno della banca. Al vaglio anche l'analisi dei filmati della videosorveglianza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA