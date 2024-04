Gotti, a Reggio Emilia vittoria pesante per la salvezza

Con il 3-0 inflitto al Sassuolo è arrivata "una vittoria pesante per una salvezza 'virtuale' e non ancora 'reale' ". Lo ha sottolineato il tecnico del Lecce Luca Gotti, ospite di Radio anch'io Sport (Rai Radio 1), commentando il successo che ha portato i salentini a +7 sulla zona retrocessione.

All'allenatore è stato chiesto un particolare della sua gestione del quale si sente particolarmente orgoglioso. "In certe occasioni anche un piccolo cambio può diventare determinante, si aggiustano dettagli che alla lunga possono dare grandi risultati" è stata la sua risposta.

Quanto alla vittoria di ieri "il numero che mi fa più piacere è quello del settore ospiti sold out. Siamo stati seguiti a Reggio Emilia da una grandissima passione, oltre 4mila persone si sono fatte mille chilometri per sostenerci".

Gotti si aspetta la conferma sulla panchina del Lecce? "Un mese fa eravamo a parlare di un mini-campionato salvezza, ora mancano ancora 5 partite". Quindi, di rinnovo "parleremo alla fine".

In chiusura Gotti ha colto l'occasione per ricordare di aver avuto problemi fisici nel 2023, quando "ho subito due operazioni abbastanza invasive", ma contestualmente "un esonero che io, dal punto di vista professionale, ho ritenuto una grande ingiustizia, a Spezia, dove non eravamo mai andati sotto la linea di galleggiamento".



