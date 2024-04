Piaggia e clima invernale per la Deejay Ten di Bari

Clima invernale e una pioggerellina a tratti più intensa, hanno accompagnato la Deejay Ten di Bari, la corsa non competitiva ideata da Linus che anche quest'anno è tornata in città con i suoi due percorsi da cinque e da 10 chilometri. L'avvio è stato dato dal palco allestito alla partenza in corso Vittorio Emanuele da Linus e, come è tradizione, tra gli 8.000 podisti iscritti c'era anche il sindaco, Antonio Decaro. La corsa è nata a Milano nel 2005 a Milano da un'idea del conduttore radiofonico dell'omonima radio e nel corso delle sue 19 edizioni ha coinvolto centinaia di migliaia di persone.

I runners con la maglia firmata Radio Deejay color salvia per la 10 km e color ciclamino per la 5 km, hanno seguito un percorso che si snoda sul lungomare con i due arrivi, a seconda delle distanze, in piazza Ferrarese nella Città vecchia e l'altro coincidente con l'avvio.



