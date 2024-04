Miss mondo Italia, in 120 a Gallipoli per la fase finale

Per il 20esimo anno consecutivo la città di Gallipoli ospiterà le fasi finali del concorso di Miss Mondo Italia che decreterà la rappresentante italiana alla finale mondiale di Miss World. La serata finale è programma sabato 16 giugno e sarà presentata da Giorgia Palmas. L'evento si terrà nell'ecoresort 'Le Sirenè', struttura del gruppo 'Caroli Hotels', partener dell'iniziativa.

In gara per la selezioni di Gallipoli ci saranno 120 miss che giungeranno da ogni regione. La fase finale si svilupperà nell'arco di due settimane, dall'1 al 16 giugno. Le miss giungeranno a Gallipoli già il primo giugno e poi, dopo diverse prove in cui dovranno misurarsi, saranno annunciate le 50 finaliste. Di queste, solo 25 miss saranno scelte per lo show finale del 16 giugno. Tanti gli ospiti attesi tra cui la cantante Ivana Spagna e la miss Mondo in carica Chiara Esposito.





