Calcio: solo un pari per il Bari con il Pisa, finisce 1-1

Solo un pari per il Bari al San Nicola contro il Pisa in una gara che poteva essere quella del rilancio e invece lcon un finale 1-1 lascia i pugliesi in piena zona play out, con un calendario delle ultime partite davvero ostico.

La sfida è iniziata in salita per Di Cesare e compagni: dopo soli 3' i toscani sono passati in vantaggio con Calabrese, che ha battuto Brenno, anche grazie ad un dormita generale della retroguardia biancorossa.

Lo svantaggio ha disorientato i padroni di casa, che si sono resi pericolosi solo nel finale della frazione con Sibilli e Puscas, mentre il Pisa ha sfiorato il raddoppio con Moreo (incertezza di Brenno).

Nella ripresa il Bari è partito determinato e in avvio ha impensierito Nicolas con Sibilli, mentre con il passare dei minuti è cresciuta la tensione (anche tra le panchine). E l'arbitro Pezzuto ha espulso il ds barese Polito e il secondo allenatore toscano Agnelli dopo un confronto accesso a bordo campo. Al 16'st il pari su rigore di Puscas (dopo la verifica al Var del fallo di mano di Calabresi). Il rumeno ha siglato il quarto centro stagionale.

Nel finale le due squadre hanno cercato il risultato pieno: il Pisa ha sfiorato il gol con Tuore, mentre il Bari ha risposto con un diagonale di Nasti in contropiede, disinnescato d Nicolas. Nel recupero Benali ha avuto una buona palla in area, ma invece di tirare in porta ha cercato una inefficace sponda.





