PopBari, chiuse indagini, 88 indagati per truffa da 8milioni

I finanzieri del Comando Provinciale di Bari stanno notificando avvisi di conclusione delle indagini preliminari, emessi dalla locale Procura della Repubblica, nei confronti degli organi di vertice protempore della Banca Popolare di Bari e dei responsabili delle filiali dell'istituto di credito, per un totale di 88 persone. Sono indagate in concorso tra loro, in relazione alle loro rispettive funzioni, per truffa, per un importo complessivo di oltre 8 milioni di euro per avere indotto clienti della banca, raggirandoli, ad acquistare prodotti finanziari illiquidi e ad elevata rischiosità emessi dallo stesso istituto di credito.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA