Fitto, su Pnrr giusto dibattito su proroga scadenza giugno 2026

Sul Pnrr "c'è un dibattito politico legittimo che è quello che prevede la possibilità, che c'è anche in tanti altri Stati membri, di prorogare il termine del giugno del 2026. Poi c'è il termine del 2026 che è quello che riguarda il governo e me in particolare perché dobbiamo rispettarlo. Quindi, noi lavoriamo per rispettare queste regole". Lo ha detto il ministro degli Affari europei, delle politiche di Coesione, del Sud e del Pnrr, Raffaele Fitto, a margine del convegno intitolato "Pnrr e Zes unica - Agevolazioni per le imprese e prospettive di sviluppo per il Mezzogiorno" organizzato a Molfetta, nel Barese.

Fitto ha smentito le presunte frizioni con il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, su un possibile slittamento del Pnrr. "No, assolutamente", ha risposto a chi gli ha chiesto del contrasto col ministro leghista. "Ho detto che è un dibattito giusto, legittimo che sarà portato avanti a livello nazionale ma anche a livello europeo - ha aggiunto - però abbiamo una scadenza oggi, che è giugno del 2026 e su quello dobbiamo calibrare i nostri provvedimenti e il nostro lavoro".

"C'è un dibattito al quale non intendo partecipare - ha continuato - e c'è una scadenza che è giugno del 2026 che invece intendiamo rispettare".



