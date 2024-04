Concerto di Muti al Petruzzelli,poltronissime in vendita il 24/4

Dal 24 aprile saranno in vendita le poltronissime per il concerto, fuori abbonamento, che il maestro Riccardo Muti terrà con i Wiener Philharmoniker al teatro Petruzzelli di Bari il 13 maggio alle 20.30. La vendita - informa la Fondazione Teatro Petruzzelli - avverrà solo al botteghino dove saranno disponibili per l'acquisto 80 posti (poltronissime in platea e posti a sedere nel palco centrale di secondo ordine). Ogni acquirente potrà comprare un massimo di due biglietti.

Il programma propone di Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia n.35, in Re maggiore, KV 385 "Haffner" e di Franz Schubert Sinfonia n. 9, in Do maggiore, D 944 "La Grande".



