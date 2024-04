Giovane ferito in agguato a Bari; 5 arresti, 2 sono minorenni

(V. 'Colpi di arma da fuoco contro auto, ferito ...delle 9:17) Cinque persone di età compresa tra i 16 e i 23 anni, tutte di Bari, sono state arrestate dai carabinieri perché considerate responsabili dell'agguato avvenuto all'alba di oggi ai danni di un 20enne. Si tratta di tre maggiorenni e due minori accusati a vario titolo di tentato omicidio in concorso e di detenzione e porto abusivo di arma clandestina.

L'agguato è avvenuto in via Guglielmo Appula, strada del rione Japigia, dove la vittima, che ha precedenti di polizia, era in auto quando il mezzo è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco al parabrezza e all'altezza di un faro.

Il 20enne ha riportato una ferita al collo: medicato al pronto soccorso del policlinico di Bari è stato dimesso in poche ore. Non lontano dall'auto della vittima, i carabinieri intervenuti sul posto, hanno intercettato un'altra vettura con a bordo gli indagati che hanno tentato la fuga.

In quattro sono stati subito bloccati, il quinto invece è stato bloccato mentre provava a scavalcare la recinzione in muratura di una proprietà privata. La pistola utilizzata per l'agguato, una calibro 9 Bruni modello 84, senza matricola e ancora con il caricatore inserito, è stata sequestrata e sarà analizzata a breve. I rilievi sul luogo dell'accaduto sono stati svolti dai militari della Sezione investigazioni scientifiche. I minorenni si trovano nel centro di prima accoglienza del carcere minorile di Bari. Gli altri invece sono nell'istituto di pena barese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA