Strage di Suviana, domani i funerali di Pisani nel Tarantino

Si svolgeranno domani alle 16 nella chiesa madre di San Marzano di San Giuseppe (Taranto), in piazza Milite Ignoto, i funerali di Mario Pisani, di 73 anni, una delle sette vittime della strage della centrale idroelettrica di Suviana (Bologna). Il sindaco del piccolo comune del Tarantino, Francesco Leo, proclamerà il lutto cittadino. La salma di Pisani si trova nell'ex abitazione della vittima, a San Marzano, dove è stata allestita la camera ardente.

Il 73enne, ex dipendente Enel e titolare di una piccola srl, la Engineering con sede a Mele (Genova), era impegnato come consulente. Lascia la moglie, tre figli e cinque nipoti.



