Dopo 10 anni riapre l'aula consiliare a Lucera

Dopo 10 anni il consiglio comunale di Lucera è tornato a tornato a riunirsi nel luogo deputato ad ospitarlo, ovvero l'aula consiliare. Questa mattina i lavori dell'assise comunale sono ripresi nella tradizionale aula chiusa nel 2014 dall'allora sindaco Antonio Tutolo (attuale consigliere regionale) perchè "non ritenuta a norma" e che ora ha riaperto dopo lavori di adeguamento. Da allora le sedute di consiglio comunale sono state ospitate dal vicino teatro Garibaldi.

"L'aula riapre dopo 10 anni di inutilizzo - ha sottolineato il sindaco Giuseppe Pitta - Sono stati fatti lavori di adeguamento con relativa perizia tecnica del responsabile della sicurezza che ne attesta l'idoneità. La riapertura ci dà la possibilità di restituire il teatro Garibaldi al suo naturale ed esclusivo compito culturale. Anche questo è un passo fortemente voluto dall'amministrazione e da me personalmente, che ci avvicina alla capitale regionale della cultura per il 2025".





