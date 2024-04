Calcio: Bari; esonerato Iachini, squadra a Giampaolo

Dopo il pesante ko esterno a Como che ha reso ancora più pesante la classifica (squadra ora in zona play out), il Bari ha deciso di esonerare l'allenatore Beppe Iachini, e di affidare la squadra al tecnico della Primavera Federico Giampaolo.

"La società - è scritto nel comunicato del club - ringrazia il tecnico marchigiano per la professionalità e la dedizione dimostrati ed augura allo stesso le migliori fortune".

"Nel contempo - prosegue la nota - la guida tecnica della prima squadra viene affidata, fino al termine della stagione, a mister Federico Giampaolo, fino ad oggi tecnico della Primavera biancorossa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA