Leccese,entro domani valutazione su candidatura Colaianni a Bari

"In relazione alla proposta di candidatura di Nicola Colaianni, che ringrazio per la disponibilità, nella giornata di domani concluderò gli incontri con i responsabili delle forze politiche che sostengono la mia candidatura per una valutazione congiunta. Al termine della consultazione mi riservo di incontrare Michele Laforgia per condividere insieme il percorso futuro. Da parte mia sento tutto il peso della responsabilità per una decisione che può rivelarsi decisiva per il futuro della coalizione del centrosinistra e della città di Bari". Lo dichiara in una nota Vito Leccese, candidato sindaco di Bari sostenuto dal Pd. A Bari la coalizione di centrosinistra si sta confrontando sul nome del 78enne Nicola Colaianni, professore universitario con una esperienza da parlamentare. Colaianni, contattato dal leader di Sinistra italiana ed ex presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, ha dato la sua disponibilità a tenere unita la coalizione all'appuntamento delle comunali di giugno. Il centrosinistra al momento ha due candidature in campo: quella di Leccese e quella dell'avvocato Michele Laforgia, sostenuto, tra gli altri, dal M5s e Si.

I due candidati avrebbero dovuto confrontarsi con le primarie lo scorso 7 aprile ma le inchieste giudiziarie sul voto di scambio che hanno coinvolto esponenti di Comune e Regione hanno spinto Conte a sfilarsi dalla competizione perché, come sostenuto in più occasioni da Laforgia, c'era il rischio che potessero essere inquinate.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA