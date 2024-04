Bartoli (Odg),deontologia alla base di una informazione corretta

"Nel giornalismo tutto è sempre cambiato in maniera rapida e impetuosa ma la deontologia non è mai cambiata, è e resta fondamentale per un'informazione corretta". Lo ha detto Carlo Bartoli, presidente dell'Ordine nazionale dei giornalisti (Odg) intervenendo alla cerimonia di premiazione dei vincitori del premio Giornalista di Puglia-Michele Campione, che si è svolta questa mattina a Bari.

"L'intelligenza artificiale generativa può dare un contributo alla nostra professione - ha aggiunto - ma non potrà mai sostituire il giornalismo perché verrebbe a mancare la verifica e l'approfondimento della notizia, il rispetto delle persone. E le comunità perderebbero identità e cultura".

Bartoli ha dedicato un pensiero ai giornalisti che si trovano in "zone di conflitto" dove le "pettorine gialle con la scritta press non sono più garanzia di protezione. I giornalisti sono diventati un obiettivo per eserciti e milizie e sono presi di mira nei territori di guerra perché i loro occhi sono scomodi, non devono vedere, devono sparire".

Il presidente dell'Odg ha ringraziato le "forze dell'ordine per l'opera attenta e rapida di contrasto alle pulsioni violente contro i giornalisti" da parte di chi "vorrebbe chiudere la bocca agli organi di informazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA