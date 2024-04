Viola divieti 8 volte in un giorno andando dalla ex, arrestato

Non sono bastati un divieto di avvicinamento e un ammonimento del questore a far desistere un uomo di 48 anni di Gallipoli dal continuare a perseguitare l'ex compagna che lo aveva denunciato. E alla fine è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal gip del Tribunale di Lecce.

L'uomo era arrivato lo scorso febbraio perfino a travestirsi da 'fantasma', indossando un lenzuolo bianco per terrorizzare di notte la donna. Grazie a un dispositivo anti stalking, che impone un braccialetto elettronico allo stalker e dota la vittima di un ricevitore per segnalare le violazioni dei divieti, i carabinieri hanno accertato che l'uomo, in una sola giornata, si sarebbe avvicinato alla vittima per ben otto volte.





