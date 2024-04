Consegna snella e città smart, presentato progetto Deliver

Ripensare una logistica 2.0 per la circolazione delle merci in città: è questo l'obiettivo del progetto Deliver di Unioncamere Puglia e Uniontrasporti, presentato questa mattina nella sede della Camera di commercio di Bari con l'illustrazione dei casi pilota di logistica urbana delle merci nei Comuni di Bitonto e Ostuni. Il modello proposto decongestiona il traffico e riduce l'inquinamento, contribuendo alla creazione di città più sostenibili. Per le aziende ciò si traduce in processi meno costosi e consegne più rapide ed efficienti.

"Abbiamo progettato due casi pilota di logistica urbana innovativa - ha spiegato la presidente di Unioncamere Puglia Luciana Di Bisceglie - grazie alla sinergia con i Comuni di Bitonto e Ostuni, partner attivi dell'iniziativa. Il modello del futuro è collaborativo e si basa su tre capisaldi: centri di consolidamento in aree periferiche; carico e scarico in orari non di punta; rinnovo del parco mezzi in direzione ecologica».

La logica di fondo prevede premialità e vantaggi per le aziende virtuose, più che divieti e sanzioni. "Bitonto - ha commentato il sindaco della città, Francesco Paolo Ricci - ha un tessuto produttivo incentrato su agricoltura, artigianato ed industria di trasformazione. Quindi, nel modello progettato si prevede una piattaforma logistica urbana a ridosso delle SP 231/218, che servirebbe anche i comuni di Modugno e Palo del Colle e potrebbe collegarsi all'area retroportuale di Bari, grazie all'importante intervento infrastrutturale della Camionale che sarà realizzato nei prossimi anni».

Differente lo schema d'azione per Ostuni. "La città bianca - ha illustrato il sindaco Angelo Pomes - ha un centro storico caratterizzato da negozi tipici e forte afflusso di turisti; per il nostro territorio, il progetto ha disegnato un micro hub sul modello di Berlino, con bici e tricicli elettrici, ma anche armadietti automatici in cui depositare la merce e ritirarla in orari non congestionati".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA