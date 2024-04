Al Petruzzelli concerto di Melnkov e Faust sulle note di Mozart

Saranno Isabelle Faust (violino) e Alexander Melnkov (fortepiano) ad esibirsi sabato 13 aprile alle 19 a Bari nell'ambito della stagione concertistica del teatro Petruzzelli. Il programma del concerto sarà tutto dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart e proporrà: Sonata n. 17 in Do maggiore, KVC 296, Sonata n. 20 in Do maggiore, KV 303, Sonata n.28, in Mi bemolle maggiore, KV 380, Sonata n.33, in Mi bemolle maggiore, KV 481.

Isabelle Faust, si legge in una nota del Petruzzelli, "affascina il pubblico con le sue interpretazioni avvincenti, immergendosi in ogni pezzo considerando il contesto storico-musicale, l'uso degli strumenti storicamente appropriati e la massima autenticità possibile di esecuzione, pur filtrandola con una sensibilità tutta contemporanea". Il suo repertorio include una grande varietà di compositori. Dopo aver vinto in giovane età il rinomato concorso 'Leopold Mozart' e il 'Paganini', ha presto suonato regolarmente con le principali orchestre del mondo tra le quali la Berlin Philharmonic Orchestra, la Boston Symphony Orchestra, la NHK Symphony Orchestra di Tokyo, la Chamber Orchestra of Europe e l'Orchestra Barocca di Friburgo.

Alexander Melnikov si è diplomato al conservatorio di musica di Mosca con Lev Naumov. Importante momento del suo percorso formativo è stato l'incontro con Svjatoslav Richter, che in seguito lo ha regolarmente invitato in diversi festival in Russia e in Francia. Ha vinto numerosi concorsi prestigiosi quali l'International 'Robert Schumann' Competition di Zwickau (1989) e il Concours Musical 'Reine Elisabeth' di Bruxelles (1991).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA