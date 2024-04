Orchidays, a Mattinata il festival delle orchidee spontanee

Mattinata ospiterà, dal 24 al 28 aprile, Orchidays, il festival dedicato alle orchidee spontanee.

Ogni mattina sarà possibile ammirare le varietà di orchidee autoctone: agronomi ed esperti di orchidee condurranno turisti e curiosi in un percorso immersivo all'insegna della conoscenza e della sostenibilità ambientale. Mattinata, in provincia di Foggia, è un paradiso botanico a cielo aperto. Su tutto il territorio fioriscono 60 delle 93 varietà di orchidee spontanee del Gargano, un primato europeo che rende la città pugliese meta di studiosi e appassionati provenienti da tutto il mondo soprattutto in primavera.

"Dopo il successo dello scorso anno abbiamo voluto riproporre un evento in cui crediamo moltissimo - ha dichiarato il sindaco Michele Bisceglia -. Siamo l'unica realtà pugliese ad offrire un prodotto turistico nel ponte del 25 aprile e abbiamo pensato anche per questo a una kermesse che da un lato infondesse vibranti occasione di conoscenza del nostro territorio, e dall'altro fondesse turismo scientifico, experience nella natura e spettacoli alla portata di tutti".

Il cartellone degli appuntamenti, tutti gratuiti, è stato presentato questa mattina nella sede di via Gentile della Regione Puglia, alla presenza fra gli altri dell'assessore regionale al turismo Gianfranco Lopane. "Obiettivo di Orchidays - evidenzia l'amministrazione comunale - è quello di presentare al mondo le meraviglie erbacee perenni, di cui Mattinata ne è la capitale, e generare interesse e sensibilità nelle nuove generazioni affinché tutelino la bellezza e il patrimonio naturalistico e culturale".



