Centinaia di persone ai funerali dei due carabinieri pugliesi

Centinaia di persone hanno partecipato questa mattina ai funerali dei due giovani carabinieri pugliesi morti in un incidente stradale la notte tra sabato e domenica scorsa nel Salernitano. Nella cattedrale di Manfredonia sono state celebrate le esequie del maresciallo Francesco Pastore, di 25 anni; nella chiesa Maria Santissima Immacolata, a Montesano Salentino, quelle di Francesco Ferraro, di 27 anni. Le bare, avvolte nel tricolore, sono state portate in spalla dai colleghi e accolte da lunghi applausi.

L'arcivescovo di Manfredonia ha detto che la loro morte "è un crimine" perché "fare uso di sostanze stupefacenti significa armarsi". Padre Moscone ha fatto riferimento alla 32enne alla guida del Suv che ha travolto l'auto dei carabinieri, uccidendoli: risultata positiva ai primi test su alcol e droga, è indagata per omicidio stradale.

Vito Angiuli, vescovo della diocesi Ugento-Santa Maria di Leuca, ha evidenziato che "siamo affranti e increduli e anche per me oggi è difficile raccontare quanto accaduto, dare una risposta a tanti interrogativi". Poi ha ricordato il militare salentino scomparso come "l'amico e il fratello che tutti vorremmo". Carmela, la fidanzata di Pastore, ha detto "amore mio lasci un vuoto incolmabile ma sappiamo che la tua anima ci sarà sempre perché vivrà accanto a ognuno di noi". Ai funerali il papà di Pastore, Matteo, carabiniere in servizio a San Giovanni Rotondo, indossava la divisa.

Nel corso delle due cerimonie è stato letto il messaggio inviato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in "questa dolorosa circostanza" ha espresso "all'arma dei carabinieri" la sua "solidale vicinanza", e "ai familiari" delle vittime la sua "commossa partecipazione al loro cordoglio".

Anche il comandante generale dell'arma dei carabinieri, Teo Luzi, che si è recato in Puglia per le esequie, ha assicurato vicinanza ai parenti dei due militari: "Non lasceremo sole le famiglie".



