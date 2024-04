Salvini: 'Il salva-casa non è una marchetta ma giustizia sociale'

"La legge salva casa non c'entra nulla con il Superbonus e non c'entra con le ville abusive". Lo ha detto il ministro dei Trasporti e vicepremier, Matteo Salvini, a Bari. A chi gli chiedeva un commento sulle parole del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, che rispetto alla norma ha parlato di "marchetta elettorale", Salvini ha risposto che "la legge salva casa riguarda milioni di famiglie che per piccole difformità interne alle abitazioni, magari ereditate dai nonni o dai genitori, non sono pienamente proprietari del loro appartamento perché non lo possono vendere e rogitare".

"Stiamo parlando - ha precisato Salvini - di venti centimetri per una finestra, di un anti bagno, di un soppalco, della cameretta del bimbo o di una veranda. E riguarda milioni, non di villoni, perché se qualcuno si è costruito la villa in una zona sismica o protetta va abbattuta, ma piccole irregolarità che stanno bloccando milioni di appartamenti in tutta Italia e quindi è un'opera di giustizia e di equità".

'A giorni il nome del candidato di centrodestra'

"Non faccio nomi e cognomi, abbiamo diverse proposte e daremo il nome del candidato a giorni, perché la legge prevede che le liste siano depositate da qui a pochi giorni". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine dell'evento 'Volare Italia' organizzato dalla Lega a Bari, parlando del candidato sindaco del centrodestra per le amministrative di Bari. "Il candidato arriva - ha aggiunto - nessuno si aspettava che emergesse tutto quello che sta emergendo. E' chiaro che quando parli di voto di scambio e di cosche mafiose, una riflessione in più è necessaria". Salvini ha chiarito che "i baresi votano con la loro testa, hanno votato qualcuno a sinistra che evidentemente sta deludendo le aspettative. Oggi sono al lavoro per la Lega 500 sindaci. Quello di Potenza e, spero presto, quello di Bari". "Non commento i litigi a sinistra - ha poi aggiunto - ieri ero a Torino dove il centrodestra è unito, dove la Lega ha presentato tanti sindaci, e dove Pd e Movimento 5 Stelle sono divisi. Oggi sono a Bari dove il centrodestra è unito, dove la Lega sta crescendo e dove Pd e 5 Stelle se le danno di santa ragione".

"L'autonomia unisce il Paese, premia il merito e punisce la pessima amministrazione degli Emiliano e dei De Luca". Lo ha detto il vicepremier, e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, dal palco dell'evento 'Volare Italia' organizzato dalla Lega a Bari. Parlando alla platea, Salvini ha promesso che "avrete il diritto di arrivare da Napoli a Bari in due ore, e da Roma a Bari in tre ore alla faccia di chi dice sempre di no". "Qualcuno - ha aggiunto - ha detto che il ponte sullo Stretto non si può fare perché ci sono le mafie. Io penso che questa sia la più terribile offesa e forma di razzismo per i cittadini del Sud. Il ponte sarà la più grande opera contro la mafia e la camorra".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA