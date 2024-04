Il pianista Arciuli porta al Petruzzelli Haydn e Rzewski

È considerato a livello internazionale uno dei pianisti più capaci. E il programma che domenica prossima alle 19 proporrà al pubblico del teatro Petruzzelli di Bari, è dedicato ad Andante e variazioni in fa minore di Franz Joseph Haydn, e People united will never be defeated, 36 variazioni per pianoforte su El pueblo unido jamás serà vencido (1975) di Frederic Rzewski. È Emanuele Arciuli inserito nel cartellone della Stagione concertistica 2024 del teatro barese. Il pianista di origini pugliesi, collabora con orchestre come la Osn della Rai, il Maggio Musicale Fiorentino e La Fenice di Venezia mentre in ambito internazionale ha suonato, tra le altre, con la Rotterdam Philharmonic, la Rtsi di Lugano, la Tonkünstler di Vienna e la Filarmonica di San Pietroburgo.

Ha eseguito in prima assoluta più di quindici nuovi concerti per pianoforte e orchestra. Più di cinquanta le pagine pianistiche composte per lui da autori come George Crumb, Milton Babbitt e Aaron Jay Kernis. Il concerto di domenica prevede l'opera di Haydn che segue il principio della doppia variazione mentre The People United di Rzewski comprende una serie di sei cicli, ciascuno dei quali composto da sei stadi in cui appaiono diverse relazioni musicali.



