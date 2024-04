Famila concert, Pelliccia dirige l'orchestra del Petruzzelli

Sarà Giovanni Pelliccia a condurre l'orchestra del teatro Petruzzelli nel nuovo Famila concert, in cartellone venerdì 5 aprile alle 18. Il programma propone: di Carl Maria von Weber Ouverture, dall'opera Der Freischüz (Il franco cacciatore), op. 77; di Franz Schubert Ouverture, dal melologo Die Zauberharfe; di Robert Schumann Ouverture, Scherzo e Finale, in Mi maggiore, op. 52; di Benjamin Britten Soirées musicales, Suite in cinque movimenti su musiche di Gioachino Rossini, op. 9.

Nel 2024 - viene evidenziato in una nota - la fondazione Petruzzelli rinnova l'attenzione nei confronti della formazione del pubblico di domani, con una grande novità: la collaborazione del Gruppo Megamark e dei suoi superstore Famila.

I Famila concert vedranno protagonista l'orchestra del teatro ed i suoi professori in qualità di solisti. Il cartellone del 2024 proseguirà con altri 5 appuntamenti: domenica 26 maggio alle 18, con la direzione di Gaetano Soliman, solista Federico Regesta (viola); venerdì 13 settembre alle 18 con la direzione di Nicolò Jacopo Suppa; mercoledì 18 settembre alle 18, con la direzione di Giuseppe Mengoli, solista Giuseppe Carabellese (violoncello); venerdì 25 ottobre alle 18, con la direzione di Massimiliano Caldi, solista Pilar Policano (violino); giovedì 5 dicembre alle 18, con la direzione di Alfredo Salvatore Stillo, solista Anna Lisa Pisanu (flauto).

Il costo del biglietto per tutti i Famila Concert è di 1 euro per gli spettatori fino ai 13 anni di età e di 5 euro per tutti gli altri. I biglietti sono in vendita al botteghino del teatro Petruzzelli e su www.vivaticket.it.



