Massarini, libro e show sui Beatles, 50 date in tutta Italia

Dal prossimo fine settimana Carlo Massarini sarà impegnato in un doppio tour primaverile con poco più di 50 appuntamenti in tutta Italia. Il giornalista presenterà il suo nuovo libro "Vivo dal Vivo" e sarà sul palco anche con lo spettacolo dedicato ai Beatles "Magical Mistery Story", accompagnato dai BeatBox. Per quanto riguarda le presentazioni del libro, foto-racconto di 120 concerti tra il 2010 e il 2023, Massarini partirà sabato prossimo, 6 aprile da Campobasso (ore 18, Fondazione Molise Cultura).

Queste le altre date: ad aprile Piacenza (9), Pavia (11), Brescia (13), Treviso (18), Roma (24), La Spezia (28); a maggio Lecce (3), Brindisi (4), Bisceglie (5), Napoli (9), Ancona (11), Legnano (13), Bassano del Grappa (14), Trento (15), Trieste (16), Ferrara (17), Torino (22); a giugno Asti (6), Colorno (7) in provincia di Parma, Vincenza (8), Torino (9), Salerno (12), Ragusa (14); ad agosto Caccuri (6 e 7) in provincia di Crotone, San Vincenzo (8) in provincia di Livorno).

Queste le date dello spettacolo dedicato ai Beatles: si parte venerdì prossimo, 5 aprile, ad Altamura (Bari); sempre ad aprile Campobasso (6 e 7), Sondrio (10), Pavia (11), Busto Arsizio (12), Belluno (18), Cantù (19), Asti (20); a maggio Sulmona (2), Lecce (3), Brindisi (4), Palermo (6), Mazara del Vallo (7), Napoli (9), Velletri (10), Ancona (11), Corte Franca (12), Trento (15), Trieste 16), Ferrara (17), Torino (22), Camogli (23), Cascina (24), Terni (25).



