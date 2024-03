Tredicenne aggredita da coetanei a Bari, indagano i carabinieri

Una ragazzina di 13 anni nella tarda serata di ieri sarebbe stata aggredita da un gruppo di suoi coetanei mentre si trovava in piazza Mercantile, a Bari. E' quanto denunciato ai carabinieri, che ora stanno indagando alla ricerca di riscontri e per fare piena luce sull'accaduto. La vittima, a quanto si è appreso, sarebbe stata colpita con schiaffi e pugni, trascinata per i capelli apparentemente senza motivo assieme ad alcuni suoi compagni.

La minore, che presentava escoriazioni al volto, ha anche perso un dente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri a cui i genitori della 13enne hanno sporto denuncia. I militari hanno raccolto le testimonianze di chi ha assistito alla presunta aggressione e sono al lavoro per identificare gli autori.





