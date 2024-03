Due giovani sono stati feriti in modo non grave con colpi di pistola la notte scorsa nel quartiere Carbonara di Bari. Intorno alle 4 la polizia è stata contattata dall'ospedale Di Venere, dove si erano presentati in maniera automoma i due feriti. Uno è stato colpito a un polpaccio, l'altro a un braccio. Gli agenti della squadra mobile hanno ascoltato la loro versione e avviato le indagini per chiarire la dinamica e fare piena luce sull'accaduto.



