Urso, 'vogliamo che ex Ilva sia trasformata in chiave green'

"Il nostro obiettivo è fare dell'area industriale dell'ex Ilva un punto di riferimento per la produzione di un acciaio d'avanguardia in grado di minimizzare le emissioni attraverso l'adozione di tecnologie pulite. La trasformazione in chiave sostenibile non rappresenterà soltanto un'azione di risanamento, ma renderà l'acciaieria tarantina un modello di innovazione dove l'industria pesante è in equilibrio con l'ambiente".

Così il ministro delle imprese e made in Italy Adolfo Urso nel messaggio inviato oggi in occasione della messa di precetto pasquale celebrata nello stabilimemento siderurgico di Taranto dall'arcivescovo Ciro Miniero.

"Un caloroso saluto - ha aggiunto Urso - va a tutte le lavoratrici, i lavoratori, i dirigenti e le famiglie dello stabilimento ex Ilva. In questa giornata dedicata alla celebrazione della Pasqua, mi preme manifestare il mio sostegno, la speranza e la fiducia alla vostra città ricca di storia, cultura e resilienza, ma soprattutto oggi centro di una grande trasformazione".

Il ministro ha ribadito che "il governo è profondamente impegnato sulla vostra vicenda, consapevole di quanto Taranto sia vitale per l'Italia: Parimenti per il vostro territorio sarà indispensabile sostenere lo sviluppo delle energie rinnovabili, promuovere l'agricoltura sostenibile, proteggere la biodiversità e valorizzare il patrimonio culturale attraverso il turismo eco-sostenibile".

"Lo stabilimento e la vostra città - ha concluso Urso - hanno bisogno di un futuro migliore, fatto di politiche coordinate che solo insieme possiamo attuare, grazie al vostro impegno e al vostro lavoro. Auguro a voi e alle vostre famiglie una buona Pasqua, simbolo da sempre di quella rinascita che tanto Taranto merita".



