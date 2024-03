Policlinico Bari, innovativo intervento laser per endometriosi

Un nuovo laser a diodi che combina l'effetto di 2 raggi laser a diversa frequenza d'onda e l'uso di fibre ottiche per la trasmissione e puntamento del raggio laser è stato sperimentato per la prima volta in Puglia al Policlinico di Bari per il trattamento dei polipi endometriali e delle cisti endometriosiche dal professore Ettore Cicinelli, direttore dell'unità operativa di ginecologia e ostetricia dell'ospedale universitario barese. La notizia arriva in occasione della Giornata mondiale dell'Endometriosi che si celebrerà domani.

Per la particolarità di questo trattamento gli interventi sono stati trasmessi in diretta dalla sala operatoria del Policlinico a Parigi, al congresso Journées Gynfosh 2024, evento internazionale di fisiopatologia della riproduzione. "Tale tecnologia - spiegano dal Policlinico - prospetta notevoli vantaggi per il trattamento delle cisti endometrosiche in alternativa alle tradizionali tecniche chirurgiche assicurando un minore danno al tessuto sano e maggiore preservazione della cosiddetta riserva ovarica".



