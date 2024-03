Deejay Ten torna a Bari, unica tappa al sud della corsa di Linus

Torna a Bari il 21 aprile la Deejay Ten, la "corsa per tutti" organizzata da Linus, direttore artistico di Radio Deejay che ancora una volta ha scelto il capoluogo pugliese come unica tappa del Mezzogiorno. La giunta del Comune, su proposta dell'assessore allo Sport Pietro Petruzzelli, ha approvato il progetto il relativo patrocinio gratuito.

La corsa partirà domenica 21 aprile da corso Vittorio Emanuele II, attraverserà il lungomare e Bari vecchia, con due diversi percorsi: da 10 e 5 chilometri. Anche quest'anno ci sarà una postazione fissa in piazza Libertà dove, da sabato 20 aprile, sarà allestito un piccolo villaggio con stand adibiti a spogliatoi, per l'iscrizione e la distribuzione dei pettorali, maglie e sacche. Inoltre, grazie anche alla partecipazione di vari sponsor, presso il villaggio saranno disponibili gadget e informazioni turistiche.

"Siamo felici di poter ospitare anche quest'anno, unica città del Sud, la Deejay Ten, tra gli appuntamenti più amati dagli sportivi di ogni età - commenta Petruzzelli -. Il prossimo 21 aprile il lungomare di Bari tornerà a essere invaso da migliaia di runner e sarà una nuova occasione di festa per chi ama correre all'aria aperta. Accanto alla Deejay Ten, il mese di aprile conta altri tre appuntamenti di grande richiamo: il 7 aprile Bari Pedala, l'evento organizzato dalle associazioni di ciclisti urbani; il 14 aprile Vivicittà, la tradizionale manifestazione podistica organizzata dalla Uisp Bari; e il 27 e 28 aprile una nuova edizione della rievocazione del Gran Premio di Bari".

"Per questo - conclude - dico a me stesso e a tutti gli sportivi baresi di tenersi leggeri per Pasqua e di non smettere di allenarsi: abbiamo dalla nostra il clima migliore d'Italia e uno dei lungomari più belli dell'Adriatico, e siamo la città che negli ultimi anni ha investito convintamente sulla diffusione della pratica sportiva con spazi dedicati e attrezzature diffuse su tutto il territorio cittadino, per allenarci a stare in salute e farlo tutti insieme, senza escludere nessuno".



