Laudadio chiude Bif&st 2024 e lascia direzione artistica

Felice Laudadio lascia l'incarico di direttore artistico del Bif&st, la rassegna cinematografica giunta alla 15esima edizione e da lui ideata nel 2009.

L'annuncio è stato fatto dallo stesso Laudadio nel corso della conferenza stampa finale in corso nel teatro Petruzzelli di Bari.

"Sono stato chiamato a dirigere un altro prestigioso evento internazionale da me ideato ed ho inoltre accolto - ha dichiarato - l'affettuoso invito delle figlie di Andrea Camilleri, che ringrazio per l'onore, di far parte del comitato scientifico, già a lavoro, per organizzare le celebrazioni del centenario del grande scrittore che si svolgeranno in Italia e nel mondo nel 2025".



