Da Nardella solidarietà al sindaco di Bari Decaro

"Voglio esprimere la mia personale solidarietà per il momento difficile che sta vivendo Antonio Decaro perché prima di tutto siamo sindaci e poi esponenti politici": lo ha detto Dario Nardella, membro del direttivo di Anci nazionale e sindaco di Firenze, durante il suo intervento a Perugia in occasione della cerimonia per i 50 anni di Anci Umbria. "Solidarietà - ha proseguito - anche a colleghi e colleghe di qualsiasi colore politico che combattono le mafie e che spesso si sentono soli e costretti a muoversi con la scorta.

E Decaro da nove anni gira con la scorta proprio perché combatte i clan della sua città". "Dobbiamo batterci tutti insieme per evitare questo" ha concluso Nardella.



