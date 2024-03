In fiamme capannone auto con Ferrari e Porsche nel Brindisino

Un incendio è divampato nella tarda serata di ieri a Oria, in provincia di Brindisi all'interno di un capannone utilizzato come deposito di alcune auto, tra cui Posche e Ferrari. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la struttura. I rilievi sono affidati ai carabinieri. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori la circostanza che il roga sia partito , per cause accidentali, da un'auto elettrica in ricarica in quel momento. Ingenti sono i danni provocati dall'incendio che ha interessato le auto presenti nel capannone



Riproduzione riservata © Copyright ANSA