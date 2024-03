Droga ed estorsione, eseguite 22 misure cautelari a Taranto

Sono 22 le misure cautelari notificate dalla Polizia di Taranto nell'ambito di una inchiesta che ha fatto luce su un lucroso giro di droga in città. Il gip Francesco Maccagnano, su richiesta del pubblico ministero Vittoria Petronella, ha disposto la custodia in carcere per 8 persone e 9 ordinanze agli arresti domiciliari, mentre per altri 5 è stata adottato l'obbligo di firma presso gli uffici di polizia giudiziaria.A vario titolo sono contestati i reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti ed estorsione.

La droga - soprattutto hascisc e cocaina - veniva importata dalla Spagna o dalla provincia di Bari e poi distribuita alla rete di spacciatori nel capoluogo ionico. Le indagini della Squadra Mobile hanno documentato anche episodi di spaccio di droghe sintetiche all'interno di una discoteca.

A due indagati è contestato il reato di estorsione in quanto avrebbero imposto a un pusher di pagare una partita di droga andata persa.



