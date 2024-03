A Margherita di Savoia torna la Spartizione del mare

Una estrazione secolare utile a separare il mare in cosiddetti fogli ovvero zone di pesca per la seppia. Un modo per consentire ai pescherecci di riempire le reti di prodotto ittico senza invadere spazi altrui. Un rito che segue regole precise e che cade il 19 marzo, giorno dedicato a san Giuseppe, quando i pescatori si riuniscono in attesa di sapere dove poter lanciare le reti. È la spartizione del mare, cerimonia che segna per Margherita di Savoia, nel nord Barese, l'inizio delle attività per la pesca della seppia, prodotto che caratterizza l'economia del paese. Si tratta di un rituale stabilito da "una norma molto antica: un regio decreto del 1928 che è stato abrogato nel 2010 e che disciplinava una tipologia di pesca che dava sostentamento alla popolazione locale in maniera puntuale", spiega Antonino Indelicato, comandante della capitaneria di porto di Barletta.

Nonostante non sia più in vigore, la norma viene rispettata perché "andava a regolamentare il tipo di imbarcazioni, il tipo di reti e la distanza a cui dovevano essere poste", aggiunge Indelicato. Una tradizione che, per chi lavora in mare, è fondamentale.

"Per me è tutto", dice Mimmo Valerio mentre sistema le reti della sua imbarcazione. "È importante perché racconta la storia dei pescatori che ci hanno preceduto come mio padre, che ci hanno insegnato il mestiere e le tradizioni". Nessun pericolo sulle zone assegnate dalla fortuna perché ognuna è ricca di seppie. "Il mare di Margherita ha tante correnti marine ma ce n'è una che fa spostare le seppie: noi la riconosciamo e buttiamo le reti", continua Valerio. La seppia sarà celebrata il prossimo 4 maggio con una sagra. "È una tradizione storica che va avanti da tanti secoli e dà lustro alla nostra cittadina e alla sua storia", conclude Bernardo Lodispoto, sindaco di Margherita.



