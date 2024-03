Primarie Bari: Leccese apre comitato elettorale, 'qui sogniamo'

Vito Leccese, candidato sindaco di Bari sostenuto dal Pd e da altri partiti e liste civiche, questa mattina ha inaugurato il suo comitato elettorale alla presenza di centinaia di cittadini. Tra loro anche il il sindaco Antonio Decaro. Leccese il 7 aprile si confronterà alle primarie con l'avvocato Michele Laforgia, l'altro candidato del centrosinistra sostenuto dal M5s, Si, Italia Viva e movimenti di sinistra.

"Oggi siete davvero tantissimi - ha detto Leccese - ringrazio tutti per la grande manifestazione d'affetto che mi state dimostrando e che certamente rappresenta il riconoscimento per il lavoro svolto in tanti anni. Qui, da questo luogo, si ricomincia a sognare la Bari del futuro".

"Questa - ha precisato - non è una vetrina elettorale. Non è il posto dove procacciarsi voti. Questo è uno spazio da riempire con i nostri sogni. Su quella finestra ho voluto mettere uno spazio bianco e ho chiesto a tutti coloro i quali entreranno qui di segnare il proprio sogno. Sì, non voglio un'idea programmatica, voglio proprio che mi scriviate un sogno. Perché non dobbiamo mai smettere di sognare".

"A chi ci dice che dobbiamo smettere di sognare e pensare alle cose reali - ha proseguito Leccese - dobbiamo rispondere che, se in quella primavera non avessimo sognato, oggi Bari sarebbe rimasta quella degli anni '90. Sarebbe ancora una piccola provincia dimenticata dal mondo".



